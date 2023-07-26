«Крылья Советов» — «Балтика»: Гарре в стартовом составе хозяев на матч Кубка России

Известны составы «Крыльев Советов» и «Балтики» на матч 1-го тура Пути РПЛ Кубка России.

Отметим, что встреча начнется в 18:30 по московскому времени. Матч обслужит бригада судей во главе с Романом Сафьяном из Москвы.

«Крылья Советов»: Ломaев, Рассказов, Евгеньев, Солдaтенков, Барач, Горшков, Бaбкин, Иванисеня, Сaлтыков, Гарре, Хубулов.

«Балтика»: Лaтышонок, Осипов, Остойич, Радмaновац, Дудиев, Аванесян, Ламейрa, Кузьмин, Лазарев, Гaлоян, Гузина.

В этой же группе А играют «Факел» и «Сочи». Матч этих команд пройдет параллельно.