«Крылья Советов» — «Балтика»: Гарре в стартовом составе хозяев на матч Кубка России

Известны составы «Крыльев Советов» и «Балтики» на матч 1-го тура Пути РПЛ Кубка России.
Отметим, что встреча начнется в 18:30 по московскому времени. Матч обслужит бригада судей во главе с Романом Сафьяном из Москвы.
«Крылья Советов»: Ломaев, Рассказов, Евгеньев, Солдaтенков, Барач, Горшков, Бaбкин, Иванисеня, Сaлтыков, Гарре, Хубулов.
«Балтика»: Лaтышонок, Осипов, Остойич, Радмaновац, Дудиев, Аванесян, Ламейрa, Кузьмин, Лазарев, Гaлоян, Гузина.
В этой же группе А играют «Факел» и «Сочи». Матч этих команд пройдет параллельно.
источник: «Советский спорт»