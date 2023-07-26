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Аршавин объяснил, почему не пойдет на шоу Слуцкого и Дзюбы

Он признался, что ему нравится содержание программы.
26 июля 2023 18:01
автор: Степан Шереметьев

Член правления петербургского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о популярном ютуб-шоу «Ну так нельзя, ***», которое ведут тренер Леонид Слуцкий и нападающий «Локомотива» Артем Дзюба.

«Пошел бы к Слуцкому и Дзюбе, если бы получил приглашение? Нет. Особо не смотрел, но выхватил пару слов мата из первого выпуска. Слишком много его там. Сам тоже ругаюсь, но для публичной программы концентрация чересчур велика», - приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, что гостями шоу «Ну так нельзя, ***» были Василий Березуцкий, Алан Дзагоев, Роман Павлюченко, Денис Дорохов, Александр Самедов и Дмитрий Тарасов.

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