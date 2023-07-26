ЦСКА на выезде разгромил «Оренбург» в 1-м туре Пути РПЛ Кубка России

Футболисты ЦСКА в гостях одержали разгромную победу над «Оренбургом» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Отметим, что очная встреча футбольных клубов завершилась со счётом 6:0 в пользу красно-синих.

За московскую команду голы забили полузащитники Ярослав Арбузов (12-я минута) и Бактиёр Зайнутдинов (17), защитник Милан Гайич (22), нападающий Фёдор Чалов (45+2), а также Матвей Кисляк (87) и Никита Ермаков (90).

В свою очередь «горожане» доигрывали матч вдевятером. На 14-й минуте встречи голкипер Алексей Кеняйкин получил красную карточку, а защитник Михаил Сиваков был удалён с поля на 64-й минуте.

Напомним, что в минувшем сезоне ЦСКА стал серебряным призёром чемпионата России а также выиграл Кубок страны. «Оренбург» стал в итоге седьмым в турнирной таблице РПЛ.

Кубок России. Путь РПЛ.

Группа А

1-й тур

«Оренбург» – ЦСКА – 0:6 (0:4)

Голы: – Арбузов, 12. Зайнутдинов, 17. Гайич, 22. Чалов, 45+2. Кисляк, 87. Ермаков, 90.

Удаления: Кеняйкин, 12. Сиваков, 64.