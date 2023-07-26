Агент полузащитника ЦСКА Арбузова сравнил игрока с Андреем Аршавиным 

Агент хавбека ЦСКА Ярослава Арбузова, Алексей Сафонов оценил выступление своего клиента в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом» (6:0).

Отметим, что полузащитник красно-синих забил свой дебютный гол в официальной игре армейцев, открыв счёт на 12-й минуте.

«Арбузов — суперталантливый футболист. Таких единицы. По манере игры он мне чем-то напоминает Аршавина. У него нестандартное мышление, он умеет обыгрывать один в один. Это дорогого стоит. Ярославу дали шанс, и он его использовал. Самое главное, чтобы тренер в него верил. Но я думаю, что у него все будет нормально», – приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Арбузов является воспитанником академии ЦСКА. В прошедшем сезоне в МФЛ он провёл 21 матч, отличился тремя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 50 тысяч евро.