«Зенит» забил после наших невынужденных ошибок». Ташуев - о поражении «Ахмата» в матче Кубка России

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев отреагировал на поражение команды в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Зенита».

Напомним, что встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

«Мы просили ребят быть уверенными, не бояться играть, атаковать, создали много моментов. «Зенит» забил, как ни парадоксально, в двух контратаках после наших невынужденных ошибок. Во втором тайме соперник давал нам пространство, но мы это не использовали», - приводит пресс-служба «Ахмата» слова Ташуева.

В матче 2-го тура чемпионата РПЛ грозненский клуб примет дома ЦСКА. Встреча состоится 31 июля.