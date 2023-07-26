Тер Штеген считает, что «Барселона» должна добиться большего в Лиге чемпионов

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Если взглянуть на последние два года, то цель состоит в том, чтобы добиться гораздо большего в Лиге чемпионов. Мы провели хорошие матчи в Ла Лиге и хотим далеко пройти в Лиге чемпионов, но сначала нужно понять, кто достанется нам на групповом этапе, а затем двигаться шаг за шагом», — приводит слова немца Marca.

Напомним, что в прошлом сезоне сине-гранатовые не смогли преодолеть групповой этап ЛЧ, заняв третье место в группе с «Баварией», «Интером» и «Викторией Пльзень».