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Тер Штеген считает, что «Барселона» должна добиться большего в Лиге чемпионов

В прошлом сезоне сине-гранатовые не смогли преодолеть групповой этап ЛЧ.
26 июля 2023 18:37
автор: Степан Шереметьев

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Если взглянуть на последние два года, то цель состоит в том, чтобы добиться гораздо большего в Лиге чемпионов. Мы провели хорошие матчи в Ла Лиге и хотим далеко пройти в Лиге чемпионов, но сначала нужно понять, кто достанется нам на групповом этапе, а затем двигаться шаг за шагом», — приводит слова немца Marca.

Напомним, что в прошлом сезоне сине-гранатовые не смогли преодолеть групповой этап ЛЧ, заняв третье место в группе с «Баварией», «Интером» и «Викторией Пльзень».

источник: Marca
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