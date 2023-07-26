Тренер «Атлетико» Симеоне прокомментировал ситуацию с Жоау Феликсом 

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о ситуации вокруг форварда команды Жоау Феликса.

Ранее 23-летний футболист открыто заявил о своем желании играть за «Барселону».

«Самое главное, что никто из нас, кто находится внутри команды, не является более важным, чем сам клуб. «Атлетико» гораздо важнее отдельно взятых личностей», — приводит слова 53-летнего специалиста журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Добавим, что вторую часть сезона-2022/2023 Феликс провёл в аренде в составе «Челси». Всего за лондонскую команду он сыграл 20 матчей, в которых отличился четырьмя забитыми мячами. Его соглашение с «матрасниками» рассчитано до лета 2027 года. Согласно порталу Trasnfermarkt его трансферная стоимость составляет 50 миллионов евро.