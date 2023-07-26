Евгений Ловчев высказался о возможном переходе Захаряна в «Лацио»

Бывший футболист Евгений Ловчев поделился своим мнением о возможном переходе полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в итальянский «Лацио».

«На мой взгляд, уходить надо на пике формы, если ты в России всего достиг, упёрся в потолок. Арсен — молодой парень, который провёл в РПЛ один более-менее хороший сезон.

Мы видели в прошлом сезоне, к чему приводит шум вокруг игрока. Пошли разговоры о «Челси», это стало главной темой, а сам Арсен игрой не давал поводов поговорить собственно об игре. Мы вот уже год продаём прошлогоднего Захаряна, памятуя о том, что он творил на поле в период Шварца», - написал Ловчев в своем Telegram-канале.

В прошедшем сезоне Захарян отыграл за «Динамо» 37 встреч, в которых забил пять голов и отдал десять результативных передач. Его трудовое соглашение с бело-голубыми действует до конца июня 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt трансферная стоимость россиянина составляет 15 миллионов евро.