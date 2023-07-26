ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Евгений Ловчев высказался о возможном переходе Захаряна в «Лацио»

Футболист может перебраться в Италию.
Евгений Ловчев высказался о возможном переходе Захаряна в «Лацио»
26 июля 2023 18:56
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Бывший футболист Евгений Ловчев поделился своим мнением о возможном переходе полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в итальянский «Лацио».

«На мой взгляд, уходить надо на пике формы, если ты в России всего достиг, упёрся в потолок. Арсен — молодой парень, который провёл в РПЛ один более-менее хороший сезон.

Мы видели в прошлом сезоне, к чему приводит шум вокруг игрока. Пошли разговоры о «Челси», это стало главной темой, а сам Арсен игрой не давал поводов поговорить собственно об игре. Мы вот уже год продаём прошлогоднего Захаряна, памятуя о том, что он творил на поле в период Шварца», - написал Ловчев в своем Telegram-канале.

В прошедшем сезоне Захарян отыграл за «Динамо» 37 встреч, в которых забил пять голов и отдал десять результативных передач. Его трудовое соглашение с бело-голубыми действует до конца июня 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt трансферная стоимость россиянина составляет 15 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
«Факел» – «Сочи»: хозяева отыгрались спустя семь минут 
Игра проходит в Воронеже на центральном стадионе Профсоюзов.
26.07.2023 19:07
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Федотов оценил разгромную победу ЦСКА над «Оренбургом» в 1-м туре Кубка России
Армейцы отправили в ворота соперника шесть безответных мячей.
26.07.2023 19:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Владелец «Тоттенхэма» обвиняется в торговле инсайдерской информации компаний
В клубе не стали давать комментарии по этому поводу.
26.07.2023 18:58
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Сочи» открыл счёт в матче против «Факела» в Кубке России
Гол в составе «барсов» забил бразильский хавбек Мигел Сильвейра.
26.07.2023 18:58
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Хубулов вывел вперед «Крылья Советов» в матче Кубка России с «Балтикой»
Игра проходит на домашней арене клуба из Самары.
26.07.2023 18:47
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Тренер «Атлетико» Симеоне прокомментировал ситуацию с Жоау Феликсом 
Ранее португалец сообщил СМИ, что желает выступать за «Барселону».
26.07.2023 18:45
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Зенит» забил после наших невынужденных ошибок». Ташуев - о поражении «Ахмата» в матче Кубка России
Грозненский клуб потерпел два поражения на старте сезона.
26.07.2023 18:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Тер Штеген считает, что «Барселона» должна добиться большего в Лиге чемпионов
В прошлом сезоне сине-гранатовые не смогли преодолеть групповой этап ЛЧ.
26.07.2023 18:37
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Агент полузащитника ЦСКА Арбузова сравнил игрока с Андреем Аршавиным 
Сегодня, 26 июля 19-летний футболист помог армейцам разгромить «Оренбург» в рамках Кубка России. 
26.07.2023 18:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.