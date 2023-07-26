Владелец «Тоттенхэма» обвиняется в торговле инсайдерской информации компаний

Стало известно, что прокуратура Нью-Йорка (США) обвинила владельца «Тоттенхэма» британского миллиардера Джо Льюиса в торговле инсайдерской информации компаний, в которых он был инвестором.

«Мы утверждаем, что в течение многих лет Джо Льюис злоупотреблял своим доступом в корпоративные залы заседаний и неоднократно предоставлял инсайдерскую информацию своим романтическим партнерам, личным помощникам, частным пилотам и друзьям», - заявил прокурор Дэмьен Уильямс.

Кроме того, в некоторых случаях владелец «Тоттенхэма» одалживал деньги своим знакомым, чтобы ей воспользоваться. К примеру, в октябре 2019 года, когда он перевел 1 млн долларов двум пилотам, чтобы они приобрели акции биотехнологической компании Mirati.