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Федотов оценил разгромную победу ЦСКА над «Оренбургом» в 1-м туре Кубка России

Армейцы отправили в ворота соперника шесть безответных мячей.
26 июля 2023 19:04
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвёл итоги матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором московский клуб обыграл «Оренбург» со счётом 6:0

Отметим, что прошедшую встречу «горожане» заканчивали, играя вдевятером. С поля были удалены вратарь Алексей Кеняйкин (14) и защитник Михаил Сиваков (64).

«Выдержали серьезный натиск в начале встречи, быстро забили, потом вратарь совершил ошибку. После этого гола многое было решено. Доиграли, в первом тайме все вопросы об исходе были решены. Успешное начало плюс невыдержанные действия голкипера предопределили ход матча, приводит слова», – Федотова «Матч ТВ».

Напомним, что в прошедшем сезоне ЦСКА под руководством Федотова завоевал Кубок России, а также выиграл серебряные медали Российской Премьер-Лиги.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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