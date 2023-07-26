«Сочи» побеждает «Факел» после первого тайма матча Пути РПЛ Кубка России 

Завершился первый тайм матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Факелом» и «Сочи». Клубы встречаются на центральном стадионе Профсоюзов в Воронеже.

Отметим, что футболисты ушли на перерыв при счёте 2:1 в пользу подопечных Дмитрия Хохлова.

В составе гостевой команды голом отличился бразилец Мигел Сильвейра на 21-й минуте. Хозяева поля ответили забитым мячом защитника Василия Чернова на 28-й минуте. В концовке первого тайма сочинцы снова вышли вперёд благодаря усилиями полузащитника Кирилла Кравцова (45+4).

Добавим, что в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Сочи» одержал победу над «Балтикой» (2:0). В свою очередь, «Оренбург» потерпел поражение от «Ростова» (1:2).