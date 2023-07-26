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Тренер ЦСКА Федотов прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит» 

Бразилец играл за московский клуб с 2012 по 2022 годы.
26 июля 2023 19:37
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что не испытывает негативных эмоций в связи с переходом защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

Отметим, что 32-летний футболист присоединился к питерской команде на прошлой неделе, 17 июля. Ранее он на протяжении десяти лет выступал за армейцев и расторг свой контракт с красно-синими летом прошлого года.

«Никакой обиды нет. Рыба ищет, где глубже, человек — где лучше. Так получилось, где‑то возникло какое‑то недопонимание. Не вижу никаких препятствий пожать Марио руку при следующей встрече с ним. Мы соперники только на футбольном поле», — приводит слова российского специалиста «Матч ТВ».

Добавим, что в новом сезоне Фернандес успел провести за «Зенит» один матч. Он дебютировал в составе сине-бело-голубых в рамках Кубка России в игре против «Ахмата».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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