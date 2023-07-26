Евгений Ловчев: Дзюба перерос футбол

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о нежелании нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы общаться с журналистами.

«Замечания по «скучным, неинтересным вопросам и желтухе» говорят о том, что Артём перерос сам футбол, ему здесь стало тесно, появилось что-то ещё, что влечёт, интересует больше. Не слышал такого, чтобы Артём говорил подобное около 6–7 месяцев назад, когда вернулся в Россию и старался попасть в команды — а никто, что было дико и странно, не брал», - написал Ловчев в своих соцсетях.

Ранее Дзюба обратился к журналистам после победы над «Уралом», назвав их «бандой Гарри Поттеров».

В игре с «Уралом» Дзюба вышел на замену вместо Вильсона Изидора на 60-й минуте. Во время появления Дзюбы на поле болельщики его освистали.