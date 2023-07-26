Владимир Федотов назвал самый красивый гол ЦСКА в ворота «Оренбурга»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов выбрал самый красивый гол в ворота «Оренбурга» в матче группового этапа Кубка России.

«Наверное, пятый. У Матвея сегодня день рождения, и он сделал себе очень хороший подарок, который запомнит на всю жизнь», — цитирует Федотова пресс-служба армейцев.

Напомним, московский ЦСКА разгромил «Оренбург» со счетом 6:0. Прошедшую встречу «горожане» заканчивали, играя вдевятером. С поля были удалены вратарь Алексей Кеняйкин (14) и защитник Михаил Сиваков (64).