Пономарев назвал причины разгромного поражения «Оренбурга» от ЦСКА

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от победы армейцев над «Оренбургом» (6:0) в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«Не ожидал, конечно, я такого итогового счета. Глядя на стартовый состав команды, казалось, что будет трудно, ведь было много новых игроков. Впрочем, Ярошик сам виноват — он не поставил в состав многих игроков основного состава», — приводит слова Пономарева «РБ Спорт».

За московскую команду голы забили полузащитники Ярослав Арбузов (12-я минута) и Бактиёр Зайнутдинов (17), защитник Милан Гайич (22), нападающий Фёдор Чалов (45+2), а также Матвей Кисляк (87) и Никита Ермаков (90).

В свою очередь «горожане» доигрывали матч вдевятером. На 14-й минуте встречи голкипер Алексей Кеняйкин получил красную карточку, а защитник Михаил Сиваков был удалён с поля на 64-й минуте.