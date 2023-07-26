Стал известен новый капитан миланского «Интера»  

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес получил капитанскую повязку в итальянской команде. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Отметим, что бывший капитан миланского клуба вратарь Самир Ханданович покинул команду на правах свободного агента по окончании сезона-2022/2023. Ранее 25-летний нападающий выходил на поле в роли капитана в некоторых встречах «нерадзурри».

Добавим, Мартинес присоединился к «Интеру» в июле 2018 года. В прошедшем сезоне за команду Симоне Индзаги он сыграл 57 матчей, отличился 28 забитыми мячами и отдал десять ассистов. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет 85 миллионов евро.