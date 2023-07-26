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«Балтика» на выезде победила «Крылья Советов» в матче Кубка России

Встреча прошла в Самаре.
26 июля 2023 20:30
автор: Степан Шереметьев

«Балтика» на выезде оказалась сильнее «Крыльев Советов» в матче первого тура группового раунда Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу калининградского клуба.

В составе победителей отличились Роберто Фернандес, Анхело Энрикес и Максим Кузьмин. Хозяева ответили забитыми мячами в исполнении Владимира Хубулова и Гленна Бейла.

Добавим, что в группе C также выступают петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат».

Кубок России

Путь РПЛ

1-й тур

«Крылья Советов» – «Балтика» – 2:3 (1:0)

Голы: Хубулов, 10, Бейл, 89 – Фернандес, 56, Энрикес, 67, Кузьмин, 73.

источник: «Советский спорт»
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