«Сочи» обыграл «Факел» в Кубке России

«Сочи» победил «Факел» в гостевом матче 1-го тура группового этапа Кубка России со счетом 3:1.

За «барсов забили» Мигел (21-я минута), Кирил Кравцов (45+3) и Кирилл Заика (78).

У команды из Воронежа голом отличился Василий Чернов (28).

Добавим, что защитник «Факела» Федор Кудряшов на 68-й минуте получил красную карточку за срыв выход один на один.

9 августа «Сочи» сыграет в гостях с «Оренбургом», а «Факел» с ЦСКА.

Кубок России.

Путь РПЛ.

1-й тур

«Факел» (Воронеж) - «Сочи» (Сочи) - 1:3 (1:2)

Голы: Чернов, 28 - Мигел, 21; Кравцов, 45+3; Заика, 78

Удаление: Кудряшов («Факел»), 78