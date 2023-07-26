«Сочи» обыграл «Факел» в Кубке России

«Сочи» победил «Факел» в гостевом матче 1-го тура группового этапа Кубка России со счетом 3:1.
За «барсов забили» Мигел (21-я минута), Кирил Кравцов (45+3) и Кирилл Заика (78).
У команды из Воронежа голом отличился Василий Чернов (28).
Добавим, что защитник «Факела» Федор Кудряшов на 68-й минуте получил красную карточку за срыв выход один на один.
9 августа «Сочи» сыграет в гостях с «Оренбургом», а «Факел» с ЦСКА.
Кубок России.
Путь РПЛ.
1-й тур
«Факел» (Воронеж) - «Сочи» (Сочи) - 1:3 (1:2)
Голы: Чернов, 28 - Мигел, 21; Кравцов, 45+3; Заика, 78
Удаление: Кудряшов («Факел»), 78
источник: «Советский спорт»