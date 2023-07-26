Хаджи считает, что у «Краснодара» больше шансов на победу в матче со «Спартаком» в Кубке России

Экс-администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Краснодаром» в рамках первого тура группового этапа Кубка России.

«В обычных условиях оценил бы шансы соперников как равные. Однако с учетом домашнего поля у краснодарцев, а также долгой дороги и сложной логистики у красно-белых, отдам предпочтение хозяевам», — приводит слова Хаджи Rusfootball.

Напомним, что встреча между командами состоится завтра, 27 июля, в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.