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«Арис» разгромил БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов

Первый матч противостояния прошел на Кипре.
«Арис» разгромил БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов
26 июля 2023 21:56
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Арис"

«Арис» дома в первом матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов победил БАТЭ со счетом 6:2

В составе команды из Кипра дубль оформил Янник Гомис, сначала реализовав пенальти (17-я минута), а потом забив с игры (60), также за «Арис» голами отличились Лео Бенгтссон (32), Яден Монтнор (83) и Мариуш Стемпинский (90+1) с пенальти. Еще один мяч в свои ворота отправил Сиди Бане (40).

У клуба из Беларуси забивали Артем Концевой (48) и Руслан Хадаркевич (65).

Ответная игра пройдет 1 августа.

Лига чемпионов

Второй квалификационный раунд

Первый матч

«Арис» (Кипр) - БАТЭ (Беларусь) - 5:2 (3:0)

Голы: Гомис, 17 (пен.), 60; Бенгтссон, 32; Бане, 40 (автогол); Монтнор, 83; Стемпинский, 90+1 - Концевой, 48; Хадаркевич, 65

источник: «Советский спорт»
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