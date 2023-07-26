Червиченко предсказал, как пройдет встреча «Краснодара» со «Спартаком» в Кубке России

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, как пройдет встреча «Краснодара» со «Спартаком» в рамках первого тура группового раунда Кубка России.

«С таким везением, как в прошлом матче, наверное, «Спартак» способен выиграть группу. А объективно мне пока «Краснодар» нравится больше. Оборона «Спартака» дырявая как решето», — приводит слова Червиченко Sport24.

Напомним, что встреча между командами состоится завтра, 27 июля, в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.