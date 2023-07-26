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Мбаппе отказался от переговоров с представителями «Аль-Хиляля»

Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года.
26 июля 2023 22:51
автор: Степан Шереметьев

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказался от переговоров с представителями «Аль-Хиляля». Об этом информирует L'Equipe.

Как отмечает источник, саудовский клуб сделал парижанам предложение в размере 300 миллионов евро, пытаясь заполучить форварда. Но окружение французского игрока отказалось от каких-либо переговоров с представителями арабской команды.

К слову, контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Однако футболист не намерен его продлевать, что не понравилось руководству клуба, которое выставило игрока на трансфер и не взяло игрока в турне по Японии.

источник: L'Equipe
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