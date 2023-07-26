Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказался от переговоров с представителями «Аль-Хиляля». Об этом информирует L'Equipe.

Как отмечает источник, саудовский клуб сделал парижанам предложение в размере 300 миллионов евро, пытаясь заполучить форварда. Но окружение французского игрока отказалось от каких-либо переговоров с представителями арабской команды.

К слову, контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Однако футболист не намерен его продлевать, что не понравилось руководству клуба, которое выставило игрока на трансфер и не взяло игрока в турне по Японии.