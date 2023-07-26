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Карпин заявил, что был готов выпустить академию на матч «Ростов» - «Рубин» из-за бездействия РФС

Желто-синим не дают зарегистрировать новичков.
26 июля 2023 23:05
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что был готов выпустить академию на матч Кубка России с «Рубином» (1:0), из-за того, что РФС не помогает его клубу решить вопрос с регистрацией новичков.

Напомним, на клуб наложили запрет из-за долгов, «Ростов» не может рассчитаться из-за проблем с переводом денег.

«Сегодня было желание выпустить академию, чтобы проиграли 0:10, тогда, возможно, РФС прежде всего обратит внимание. Взаимодействие с ФИФА должно быть не у клубов, а у РФС, но я так понимаю, что всем по барабану, что происходит с этими банами. Почему не рискнул? Нельзя по регламенту, нельзя, чтобы было больше пяти игроков, так скажем, не из первой заявки», - приводит «Матч ТВ» слова Карпина.

Добавим, что в летнее трансферное окно состав «Ростова» пополнили шесть футболистов: полузащитники Мохаммад Мохеби, выкупленный у португальской «Санта-Клары», Кирилл Столбов, взятый в аренду у «Зенита», а также вингер Алексей Ионов, хавбек Роман Акбашев и защитники Евгений Чернов и Илья Вахания, последние четверо перешли к желто-синим в качестве свободных агентов.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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