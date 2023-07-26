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Чавес и Давилу могут не перейти в «Динамо» и ЦСКА из-за проблем с переводом денег

Санкции играют роль.
Чавес и Давилу могут не перейти в «Динамо» и ЦСКА из-за проблем с переводом денег
26 июля 2023 23:52
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Полузащитник Луис Чавес и нападающий Виктор Давиллу не могут заплатить за расторжение контракта с мексиканскими «Пачукой» и «Леоном» соответственно, сообщает Record.

Напомним, что клубы уже объявили о том, что футболисты станут свободными агентами. Чавес должен перейти в «Динамо», а Давилу - в ЦСКА.

Московские клубы напрямую не смогли оформить трансфер, поэтому футболисты расторгли свои контракты, теперь же выясняется, что игроки сами столкнулись с трудностями получения денег, с помощью которых они намеревались выкупить контракты у мексиканских клубов. По данным источника, процедура расторжения контрактов приостановлена.

источник: Record
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