Чавес и Давилу могут не перейти в «Динамо» и ЦСКА из-за проблем с переводом денег

Полузащитник Луис Чавес и нападающий Виктор Давиллу не могут заплатить за расторжение контракта с мексиканскими «Пачукой» и «Леоном» соответственно, сообщает Record.

Напомним, что клубы уже объявили о том, что футболисты станут свободными агентами. Чавес должен перейти в «Динамо», а Давилу - в ЦСКА.

Московские клубы напрямую не смогли оформить трансфер, поэтому футболисты расторгли свои контракты, теперь же выясняется, что игроки сами столкнулись с трудностями получения денег, с помощью которых они намеревались выкупить контракты у мексиканских клубов. По данным источника, процедура расторжения контрактов приостановлена.