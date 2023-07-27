«Арсенал» одержал волевую победу над «Барселоной» в товарищеском матче

В США подошел к концу товарищеский матч, в котором лондонский «Арсенал» сыграл против «Барселоны».

Отметим, что игра закончилась со счетом 5:3 в пользу «канониров».

Счет в матче открыл польский форвард каталонцев Роберт Левандовски уже на седьмой минуте. На 13-й минуте Букайо Сака сравнял счет. На заключительном отрезке первой половины встречи команды обменялись голами. Сначала за «Барселону» отличился Рафинья, а затем Кай Хаверц снова сделал счёт ничейным.

На 55-й минуте бельгиец Леандро Троссард вывел «Арсенал» вперед. Спустя 22 минуты он же забил ещё один гол. В концовке встречи на 88-й минуте Ферран Торрес сократил отставание «Барселоны», однако уже спустя минуту Фабиу Вийера установил окончательный счёт матча.