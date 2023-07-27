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В РПЛ отреагировали на возможное возвращение пива на стадионы 

Запрет на продажу алкогольной продукции на аренах в России действует с 2005 года.
27 июля 2023 08:32
автор: Глеб Шевяков

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал возможное возобновление продажи пива на российских стадионах.

«За возвращение пива на стадионы выступило все футбольное сообщество. Надеемся, что после рекомендаций правительству со стороны Госдумы процесс пойдет гораздо быстрее. Чем быстрее мы вернем пиво на стадионы, тем лучше. Но не надо питать иллюзий, что пиво вернется на стадионы и они будут битком. Это просто один из многих инструментов, который помогает работать с аудиторией», — приводит слова 43-летнего функционера «Известия».

Добавим, что запрет на продажу пивных напитков на футбольных стадионах в России вступил в силу в 2005 году. С тех пор регулярно ведутся разговоры о возвращении алкоголя на российские арены.

источник: «Известия»
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