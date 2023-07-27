Джуд Беллингем прокомментировал свой дебютный гол за «Реал»

20-летний английский футболист Джуд Беллингем, выступающий за «Реал» на позиции полузащитника, поделился эмоциями после своего дебютного гола в составе мадридского клуба.

Уже на 6-й минуте товарищеской встречи против «Манчестер Юнайтед» новичок «сливочных» оформил забитый мяч.

«Я счастлив. Мои товарищи по команде позволили мне чувствовать себя в полной безопасности. Гол в стиле Зидана или Рауля? Нет, это гол в стиле Беллингема. Я не ставлю себе планку по числу голов. Я забил первый, я хочу забить второй, потом третий. Я многому учусь у всех игроков, я просто хочу наслаждаться каждым днем», — цитирует Беллингема издание Marca.

Следующий товарищеский матч мадридский «Реал» проведет против «Барселоны» в ночь с 29-го на 30-е июля.