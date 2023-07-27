ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Оливье Жиру не планирует переходить в клуб Саудовской Аравии 

С 2021 года нападающий играет в составе «Милана».
27 июля 2023 08:43
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Милана» Оливье Жиру отказался от предложения о переходе в команду из Саудовской Аравии.

Как утверждает источник, 36-летний футболист не хочет менять клубную прописку нынешним летом. Сообщается, что игрок надеется выступить на чемпионате Европы 2024 года.

«С нами связывались несколько посредников, но мы ответили отказом», — приводит слова агента француза, Майкла Мануэлло Corriere della Serra.

Добавим, что Жиру присоединился к «Милану» в июле 2021 года. В прошедшем сезоне за «россонери» он провёл 47 матчей, в которых отличился 18 забитыми мячами и отдал семь результативных передач. Его контракт с миланской командой действует до конца июня 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет четыре миллиона евро.

источник: Corriere della Sera
«Галатасарай» нацелился на футболиста «Манчестер Юнайтед» 
Игрок выступает за «красных дьяволов» на протяжении пяти лет. 
27.07.2023 08:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Джуд Беллингем прокомментировал свой дебютный гол за «Реал»
Англичанин отличился уже на 6-й минуте товарищеского матча против «МЮ».
27.07.2023 08:37
Футбол
автор: Виталий Овсянников
В РПЛ отреагировали на возможное возвращение пива на стадионы 
Запрет на продажу алкогольной продукции на аренах в России действует с 2005 года.
27.07.2023 08:32
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Женская сборная США установила рекорд по количеству матчей подряд без поражений на чемпионатах мира
Женская сборная США установила рекорд по количеству матчей подряд без поражений на чемпионатах мира
Сегодня, 27 июля, американки сыграли в ничью с Нидерландами в рамках футбольного мирового первенства. 
27.07.2023 08:13
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Арсенал» одержал волевую победу над «Барселоной» в товарищеском матче
«Арсенал» одержал волевую победу над «Барселоной» в товарищеском матче
Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу лондонского клуба.
27.07.2023 08:10
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Чавес и Давилу могут не перейти в «Динамо» и ЦСКА из-за проблем с переводом денег
Чавес и Давилу могут не перейти в «Динамо» и ЦСКА из-за проблем с переводом денег
Санкции играют роль.
26.07.2023 23:52
Футбол
автор: Максим Скороходов
Мусса Дембеле стал игроком «Аль-Иттифака»
Летом этого года у игрока истек контракт с «Лионом».
26.07.2023 23:51
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Гладилин назвал фаворита матча между «Краснодаром» и «Спартаком» в Кубке России
Встреча состоится завтра, 27 июля.
26.07.2023 23:34
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Васко да Гама» остановил переговоры с ЦСКА по переходу Карраскаля
«Васко да Гама» остановил переговоры с ЦСКА по переходу Карраскаля
Контракт хавбека с армейцами действует до лета 2026 года.
26.07.2023 23:12
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.