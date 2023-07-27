Оливье Жиру не планирует переходить в клуб Саудовской Аравии 

Форвард «Милана» Оливье Жиру отказался от предложения о переходе в команду из Саудовской Аравии.

Как утверждает источник, 36-летний футболист не хочет менять клубную прописку нынешним летом. Сообщается, что игрок надеется выступить на чемпионате Европы 2024 года.

«С нами связывались несколько посредников, но мы ответили отказом», — приводит слова агента француза, Майкла Мануэлло Corriere della Serra.

Добавим, что Жиру присоединился к «Милану» в июле 2021 года. В прошедшем сезоне за «россонери» он провёл 47 матчей, в которых отличился 18 забитыми мячами и отдал семь результативных передач. Его контракт с миланской командой действует до конца июня 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет четыре миллиона евро.