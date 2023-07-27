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«Галатасарай» нацелился на футболиста «Манчестер Юнайтед» 

Игрок выступает за «красных дьяволов» на протяжении пяти лет. 
27 июля 2023 08:51
автор: Глеб Шевяков

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Фред может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Как утверждает источник, «Галатасарай» вступил в переговоры с манкунианцами о покупке 30-летнего полузащитника. Сообщается, что на бразильца также претендует клуб из Саудовской Аравии.

Напомним, что Фред перешёл в «Манчестер Юнайтед» в июле 2018 года. В минувшем сезоне за команду Эрика тен Хага он сыграл 35 матчей, в которых отличился двумя забитыми мячами и отдал два ассиста. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 20 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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