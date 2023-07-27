Рахимов объяснил, почему Мацей Рыбус отсутствует в составе «Рубина» на старте сезона в РПЛ

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов сообщил о травме защитника команды Мацея Рубуса, из-за которой футболист пропускает старт сезона-2023/2024.

«У Рыбуса повреждение, сейчас восстанавливается, но, думаю, через 4–5 дней вернется. Был удар по икроножной мышце, образовалась гематома — не очень приятная травма», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

Напомним, что Рыбус перешёл в «Рубин» на правах свободного агента в начале текущего месяца после того, как расторг контракт со «Спартаком» по обоюдному согласию сторон. В сезоне-2022/2023 за московскую команду он провёл 12 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.