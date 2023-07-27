Малком попрощался с «Зенитом» после заключения контракта с «Аль‑Хилялем»

Экс-форвард «Зенита» Малком попрощался с питерским клубом после своего перехода в «Аль‑Хиляль».

Отметим, что аравийская команда объявила о переходе бразильского нападающего 26 июля. Стороны подписали четырёхлетний контракт. Согласно заявлению генерального директора сине-бело-голубых Александра Медведева, сумма сделки составила 60 миллионов евро.

«Спасибо, «Зенит», — написал 26-летний футболист в своих соцсетях.

Напомним, что Малком выступал за «Зенит» с августа 2019 года. Будучи игроком петербуржцев, он стал четырёхкратным чемпионом России и четырёхкратным обладателем Суперкубка, а также завоевал Кубок страны.