Экс-игрок «Зенита» Малком не получил десятый номер в «Аль-Хиляле» из-за Мбаппе

26-летний бразильский форвард Малком, перешедший из российского «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль», не получит десятый номер в своей новой команде.

Спортивный обозреватель Бен Джейкобс сообщает в своих социальных сетях о том, что руководство клуба Саудовской Аравии не теряет надежд приобрести нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Соответственно, в случае перехода француза в «Аль-Хиляль» десятый номер обязательно достанется ему.

Малком будет выступать в своей новой команде под 77-м номером. В санкт-петербургском клубе бразилец выступал под номером 10.

Напомним, 26 июля «Аль-Хиляль» официально объявил о переходе Малкома.