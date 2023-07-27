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Почеттино оценил проблему большого количества игроков в составе «Челси» 

Аргентинский специалист возглавил «пенсионеров» в начале текущего месяца. 
27 июля 2023 10:12
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино сообщил, что в команде необходимо восстановить баланс за счёт сокращения состава в лондонском клубе.

«Мы должны иметь состав из 23, 24 или 25 игроков. Мне жаль некоторых футболистов, но тяжёлые решения должны быть приняты, так как нам нужен сбалансированный состав», — приводит слова 51-летнего специалиста журналист Бен Джейкобс в своих соцсетях.

Добавим, что нынешним летом состав «Челси» покинули 14 футболистов, включая полузащитников Кая Хаверца, Мейсона Маунта, Матео Ковачича, Кристиана Пулишича, Н'Голо Канте, а также защитников Калиду Кулибали, Сезара Аспиликуэты и вратаря Эдуарда Менди.

Сезон-2022/2023 синие завершили на 12 месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

источник: «Советский спорт»
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