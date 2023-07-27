Зиньковский ответил на вопрос, удивился ли переходу Медины из ЦСКА в «Спартак»

27-летний российский футболист Антон Зиньковский, выступающий за «Спартак» на позиции полузащитника, прокомментировал трансфер экс-игрока ЦСКА Хесуса Медины в состав красно-белых.

Несмотря на то, что это был первый за 29 лет прямой переход из ЦСКА в «Спартак», Зиньковский сказал, что не видит в нем ничего особенного.

«Удивился ли переходу Медины из ЦСКА в «Спартак»? Если бы это был российский игрок, который долго выступал за армейцев, то, конечно, это был бы из ряда вон выходящий трансфер. Но Медина — иностранец. Как мне кажется, приехал в Россию показывать себя. Не вижу в этом ничего такого. Главное, чтобы он помог команде. До этого Хесус помогал ЦСКА. Надеемся, что сейчас поможет нам», — заявил Зиньковский в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, Хесус Медина ещё не дебютировал за московский «Спартак».