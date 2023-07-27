Нападающий «Локомотива» Изидор рассказал о своём отношении к русскому мату 

Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор объяснил, как он относится к русскому мату.

Ранее французский футболист рассказал, что его одноклубники Наир Тикнизян и Константин Марадишвили учат его говорить по-русски и употреблять матерные выражения.

«Какими новым словам меня научили Тикнизян и Марадишвили? Ох, много слов, не могу сказать, каким точно. Не все плохие, много и хороших слов. Но мне нравится русский мат, потому что в России его часто используют многие люди. Русский мат запомнить проще всего. Бывает, что используем его и в игре», – приводит слова 22-летнего нападающего Sport24.ru.

Добавим, Изидор перешёл в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. В прошедшем сезоне в составе московской команды он провёл 24 матча, отметился десятью забитыми мячами и пятью ассистами. Его контракт с красно-зелёными действует до лета 2026 года. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет шесть миллионов евро.