ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Нападающий «Локомотива» Изидор рассказал о своём отношении к русскому мату 

Игрок переехал из Франции в Россию в прошлом году. 
27 июля 2023 10:25
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор объяснил, как он относится к русскому мату.

Ранее французский футболист рассказал, что его одноклубники Наир Тикнизян и Константин Марадишвили учат его говорить по-русски и употреблять матерные выражения.

«Какими новым словам меня научили Тикнизян и Марадишвили? Ох, много слов, не могу сказать, каким точно. Не все плохие, много и хороших слов. Но мне нравится русский мат, потому что в России его часто используют многие люди. Русский мат запомнить проще всего. Бывает, что используем его и в игре», – приводит слова 22-летнего нападающего Sport24.ru.

Добавим, Изидор перешёл в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. В прошедшем сезоне в составе московской команды он провёл 24 матча, отметился десятью забитыми мячами и пятью ассистами. Его контракт с красно-зелёными действует до лета 2026 года. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет шесть миллионов евро.

источник: Sport24.ru
«Спартак» продолжает переговоры по трансферу Давинсона Санчеса 
Ранее сообщалось, что сделка провалилась из-за позиции АПЛ. 
27.07.2023 11:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бородюк: рано говорить о смене вектора развития в «Зените» — пока у них курс на иностранцев
Ранее он тренировал сборную России.
27.07.2023 11:30
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Олусегун рассказал, кто является принципиальным соперником «Краснодара» в РПЛ 
«Быки» встретятся с этой командой сегодня, 27 июля, в рамках Кубка России. 
27.07.2023 11:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В «Ростове» прокомментировали ситуацию с запретом на регистрацию новичков 
ФИФА запретил клубу регистрировать приобретенных футболистов из-за проблем с выплатами за трансфер Понтуса Альмквиста. 
27.07.2023 11:05
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Московский ЦСКА год назад упустил Сантьяго Хименеса, который сейчас стоит 50 млн евро
На данный момент мексиканский форвард выступает за «Фейеноорд».
27.07.2023 10:56
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Защитник «Спартака» Чернов рассказал о личных целях на новый сезон 
Футболист выступает за московскую команду с февраля прошлого года. 
27.07.2023 10:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Агузаров предположил, при каком условии Станислав Черчесов может вернуться в Россию
В настоящий момент 59-летний специалист находится без работы. 
27.07.2023 10:35
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Почеттино оценил проблему большого количества игроков в составе «Челси» 
Аргентинский специалист возглавил «пенсионеров» в начале текущего месяца. 
27.07.2023 10:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Зиньковский ответил на вопрос, удивился ли переходу Медины из ЦСКА в «Спартак»
Ранее российский полузащитник выступал за «Крылья Советов».
27.07.2023 10:12
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.