Агент Агузаров предположил, при каком условии Станислав Черчесов может вернуться в Россию

Футбольный агент Алан Агузаров объяснил, что может заставить Станислава Черчесова вернуться к тренерской деятельности в России.

Ранее российский специалист был уволен с должности главного тренера «Ференцвароша» после вылета венгерского клуба из розыгрыша Лиги чемпионов. Команда потерпела поражение от фарерского «Клаксвика» (0:0, 0:3) на квалификационном этапе турнира.

«Все мы знаем его как очень амбициозного человека, для которого не существует нюансов или мелочей. Думаю, если он вернется в Россию, то только с целью стать чемпионом. Хотя невозможность сегодня выступать в Европе, конечно, накладывает определенный осадок», — приводит слова агента Sport24.ru.

Добавим, что Черчесов руководил «Ференцварошем» с декабря 2021 года. Под его руководством «зелёные орлы» дважды становились победителями чемпионата Венгрии и один раз завоевали Кубок страны.