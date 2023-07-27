Защитник «Спартака» Чернов рассказал о личных целях на новый сезон 

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассчитывает, что будет появляться на поле чаще в сезоне-2023/2024.

«Цели на этот сезон? Появляться на поле как можно больше и делать так, чтобы «Спартак» побеждал. Для начала надо в клубе хорошо играть, а потом уже ближе к делу о сборной России поговорим», — приводит слова 27-летнего игрока Metaratings.ru.

Добавим, что Чернов присоединился к «Спартаку» в феврале 2022 года. В минувшем сезоне за красно-белых он сыграл 33 матча и отметился одним забитым мячом. Его контракт со столичным клубом рассчитан до лета 2026 года.