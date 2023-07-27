Московский ЦСКА год назад упустил Сантьяго Хименеса, который сейчас стоит 50 млн евро

22-летний мексиканский футболист Сантьяго Хименес, выступающий за нидерландский «Фейеноорд» на позиции нападающего, год назад мог перейти в московский ЦСКА.

Об этом сегодня, 27 июля, рассказал спортивный обозреватель Густаво Мендоса.

«Я знаю, что у игрока было отличное предложение от российского клуба, которое он не принял и в итоге нашёл для себя лучший вариант. Назвать вам этот клуб? Перед переходом в «Фейеноорд» у него было предложение от ЦСКА. Предложение тогда было на столе у его представителей, оно не было таким, как сейчас, и было отвергнуто», — сказал Мендоса в подкасте La Última Palabra.

В середине 2022 года Густаво Мендоса перешел из мексиканского клуба «Крус Асуль» в «Фейеноорд» за 4 млн евро. За минувший сезон он сыграл 45 матчей, забил 23 гола, чем помог клубу из Роттердама выиграть Эредивизи.

На данный момент в нем заинтересован «Тоттенхэм», а «Фейеноорд» оценивает нападающего в 50 млн евро. Согласно данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Хименеса оценивается в 25 млн евро.