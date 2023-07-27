ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Московский ЦСКА год назад упустил Сантьяго Хименеса, который сейчас стоит 50 млн евро

На данный момент мексиканский форвард выступает за «Фейеноорд».
27 июля 2023 10:56
автор: Виталий Овсянников

22-летний мексиканский футболист Сантьяго Хименес, выступающий за нидерландский «Фейеноорд» на позиции нападающего, год назад мог перейти в московский ЦСКА.

Об этом сегодня, 27 июля, рассказал спортивный обозреватель Густаво Мендоса.

«Я знаю, что у игрока было отличное предложение от российского клуба, которое он не принял и в итоге нашёл для себя лучший вариант. Назвать вам этот клуб? Перед переходом в «Фейеноорд» у него было предложение от ЦСКА. Предложение тогда было на столе у его представителей, оно не было таким, как сейчас, и было отвергнуто», — сказал Мендоса в подкасте La Última Palabra.

В середине 2022 года Густаво Мендоса перешел из мексиканского клуба «Крус Асуль» в «Фейеноорд» за 4 млн евро. За минувший сезон он сыграл 45 матчей, забил 23 гола, чем помог клубу из Роттердама выиграть Эредивизи.

На данный момент в нем заинтересован «Тоттенхэм», а «Фейеноорд» оценивает нападающего в 50 млн евро. Согласно данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Хименеса оценивается в 25 млн евро.

источник: «Советский спорт»
«Спартак» продолжает переговоры по трансферу Давинсона Санчеса 
Ранее сообщалось, что сделка провалилась из-за позиции АПЛ. 
27.07.2023 11:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бородюк: рано говорить о смене вектора развития в «Зените» — пока у них курс на иностранцев
Ранее он тренировал сборную России.
27.07.2023 11:30
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Олусегун рассказал, кто является принципиальным соперником «Краснодара» в РПЛ 
«Быки» встретятся с этой командой сегодня, 27 июля, в рамках Кубка России. 
27.07.2023 11:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В «Ростове» прокомментировали ситуацию с запретом на регистрацию новичков 
ФИФА запретил клубу регистрировать приобретенных футболистов из-за проблем с выплатами за трансфер Понтуса Альмквиста. 
27.07.2023 11:05
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Защитник «Спартака» Чернов рассказал о личных целях на новый сезон 
Футболист выступает за московскую команду с февраля прошлого года. 
27.07.2023 10:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Агузаров предположил, при каком условии Станислав Черчесов может вернуться в Россию
В настоящий момент 59-летний специалист находится без работы. 
27.07.2023 10:35
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Нападающий «Локомотива» Изидор рассказал о своём отношении к русскому мату 
Игрок переехал из Франции в Россию в прошлом году. 
27.07.2023 10:25
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Почеттино оценил проблему большого количества игроков в составе «Челси» 
Аргентинский специалист возглавил «пенсионеров» в начале текущего месяца. 
27.07.2023 10:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Зиньковский ответил на вопрос, удивился ли переходу Медины из ЦСКА в «Спартак»
Ранее российский полузащитник выступал за «Крылья Советов».
27.07.2023 10:12
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.