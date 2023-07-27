В «Ростове» прокомментировали ситуацию с запретом на регистрацию новичков 

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился мнением по поводу того, что команде в данный момент запрещено регистрировать новичков.

Отметим, что ФИФА наложил данный запрет на ростовский клуб, так как желто-синие столкнулись с проблемой выплаты «Норрчепингу» за переход форварда Понтуса Альмквиста.

«Мы находимся в процессе. Работаем над ситуацией. Александр Александрович Алаев помогает нам с этим. Ведем переговоры с ФИФА, УЕФА, «Норчепингом». Мы отправили деньги, они зачислены на корреспондентский счет в шведский банк. Ждем решения, будет ли зачисление или не будет зачисления. Уверен, что скоро всё успешно завершится», – приводит слова Арутюнянца «Матч ТВ».

Добавим, что в матче 1-го тура чемпионата России «Ростов» одержал победу над «Факелом» со счётом 2:1. Из-за запрета на регистрацию новых игроков ряд футболистов ростовчан не смогли принять участие во встрече.