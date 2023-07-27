Олусегун рассказал, кто является принципиальным соперником «Краснодара» в РПЛ 

Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун назвал клуб, который является принципиальным соперником чёрно-зеленых в чемпионате России.

«Злейший соперник в лиге? Конечно, это «Спартак». Мы проиграли им дважды в последних двух матчах, так что следующая очная встреча будет возмездием», – приводит слова нигерийского футболиста «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в четверг, 27 июля, «Краснодар» примет на своём поле «Спартак» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.