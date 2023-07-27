Бородюк: рано говорить о смене вектора развития в «Зените» — пока у них курс на иностранцев

60-летний российский специалист Александр Бородюк, ранее возглавлявший «Торпедо» и работавший ассистентом наставника сборной России, прокомментировал стратегию развития ФК «Зенит».

По его мнению, санкт-петербургский клуб сохраняет курс на построение команды вокруг легионеров. Однако он допускает, что «Зенит» поменяет стратегию и сделает ставку на талантливых игроков из России.

«Рано говорить о смене стратегии в «Зените» — пока у них курс на иностранцев. Мне сложно говорить, ведь я не нахожусь в «Зените». Есть принцип «Баварии» — они скупают лучших игроков. Не знаю, по какому принципу пойдёт «Зенит»: сделает ориентир на молодых игроков, которые проявили себя в РПЛ, или снова будет покупать бразильцев и других иностранцев. Увидим в ближайшем будущем», — заявил Бородюк в интервью изданию «Чемпионат».