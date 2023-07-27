«Спартак» продолжает переговоры по трансферу Давинсона Санчеса 

Переход защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в «Спартак» может состояться в скором времени. Об этом сообщает журналист Себастьян Видаль в своих соцсетях.

Как утверждает источник, информация о срыве трансфера колумбийского футболиста в московский клуб из-за позиции руководителей АПЛ не соответствует действительности. Сообщается, что в настоящее время переход в стан красно-белых является самым вероятным исходом для 27-летнего игрока.

Добавим, что Санчес присоединился к «Тоттенхэму» в августе 2017 года. В прошедшем сезоне он провёл за лондонскую команду 24 матча и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.