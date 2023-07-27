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«Спартак» анонсировал игру против «Краснодара» постером фильма «Барби»

Начало матча в 20:00 по московскому времени.
27 июля 2023 11:49
автор: Виталий Овсянников

Пресс-служба московского «Спартака» оригинальным образом сделала анонс матча против «Краснодара». Игра состоится в рамках первого тура группового этапа Кубка России.

Постер оформлен под фильм «Барби», премьера которого состоялась 21 июля 2023 года.

На нём изображена героиня киноленты, роль которой исполнила популярная актриса Марго Робби. С ней в автомобиле находится полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов.

«Эта Барби едет на выездной матч «Спартака», — написано в сообщении клуба.

Напомним, матч между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится сегодня, 27 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

источник: ФК «Спартак»
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