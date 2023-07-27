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Владельцы «Сассуоло» ведут предпринимательскую деятельность в России 

Ранее итальянский клуб отказался отпускать своего футболиста в московский «Спартак».
27 июля 2023 12:39
автор: Глеб Шевяков

Владельцы «Сассуоло» на протяжении 25 лет ведут бизнес в России. Об этом сообщает Sports.ru.

Отметим, что ранее команда Серии А не продала защитника команды Рожерио в «Спартак», сославшись на то, что не хочет «вести дела с русскими».

Как утверждает источник, права на черно-зелёных принадлежат итальянской компании Mapei, представительства которой находятся на территории России, включая в Крыму. Ранее продукция фирмы была задействована для строительства инфраструктуры в Большом Кремлевском дворце, Храме Христа Спасителя, на «Газпром Арене» и «Лужниках».

Добавим, что Mapei ориентируется на производстве химических продуктов для строевой отрасли и существует с 1937 года. Главное управление компании располагается в Милане.

источник: Sports.ru
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