Владельцы «Сассуоло» ведут предпринимательскую деятельность в России 

Владельцы «Сассуоло» на протяжении 25 лет ведут бизнес в России. Об этом сообщает Sports.ru.

Отметим, что ранее команда Серии А не продала защитника команды Рожерио в «Спартак», сославшись на то, что не хочет «вести дела с русскими».

Как утверждает источник, права на черно-зелёных принадлежат итальянской компании Mapei, представительства которой находятся на территории России, включая в Крыму. Ранее продукция фирмы была задействована для строительства инфраструктуры в Большом Кремлевском дворце, Храме Христа Спасителя, на «Газпром Арене» и «Лужниках».

Добавим, что Mapei ориентируется на производстве химических продуктов для строевой отрасли и существует с 1937 года. Главное управление компании располагается в Милане.