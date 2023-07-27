Уткин высказался о победе «Спартака» над «Оренбургом»

Популярный футбольный блогер и комментатор Василий Уткин высказался о победе московского «Спартака» над «Оренбургом» в первом туре нового сезона РПЛ. Матч закончился победой московского клуба со счетом 3:2.

Мнение Уткин озвучил в авторской передаче «Футбольный клуб» на своем Youtube-канале.

«Оренбург» дал бой «Спартаку» в стиле Лички. Хорошая получилась игра. Часто спрашивают о соотношении большого футбола и медийного. Так вот, это – чисто медийная игра. Все обсуждают сюжет, финты, хайлайты. Качество игры не обсуждает абсолютно никто. Но ведь «Спартак» сыграл совершенно чудовищно. Так не бывает, нельзя играть совершенно без обороны», — сказал Уткин.

Напомним, сегодня, 27 июля, «Спартак» сыграет против «Краснодара» в первом туре группового этапа Кубка России.