В Санкт-Петербурге прошло заседание Попечительского совета НСФЛ

Вчера в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого прошло ежегодное заседание с участием Попечительского совета Национальной студенческой футбольной лиги. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.

Как утверждает источник, на заседании присутствовали президент Международного студенческого футбольного союза, председатель Попечительского совета НСФЛ Алу Алханов, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова, президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, президент НСФЛ Андрей Стукалов, около 20 ректоров и проректоров высших учебных заведений России, а также представители российских футбольных организаций.

Ряд участников мероприятия выступили с докладами на тему организации, регламента, подготовки и итогов футбольных соревнований студенческого уровня. Заседание было организовано с целью планировки развития студенческого футбола в России.