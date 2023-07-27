Названа причина, по которой трансфер Арсена Захаряна в «Лацио» откладывается 

Стало известно, по какой причине переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио» задерживается. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян в своих соцсетях.

Как утверждает источник, римский клуб намерен отдать российского хавбека в аренду сразу после оформления трансфера, поэтому переговоры по-прежнему окончательно не завершены.

Ранее появилась информация, что сумма сделки по 20-летнему футболисту составит десять миллионов евро и четыре миллиона в качестве бонусов.

Добавим, что в новом сезоне Захарян в составе «Динамо» принял участие в двух матчах и не отличился результативными действиями. Его соглашение с бело-голубыми действует до конца июня 2024 года. Также на его счету семь игр и один ассист за национальную команду России.