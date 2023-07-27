Мама Малкома поблагодарила «Зенит» на русском языке

Флавиа де Оливейра, мама полузащитника Малкома, поблагодарила в социальных сетях бывший клуб футболиста «Зенит».

Напомним, в летнее трансферное окно 26-летний бразилец перешел в «Аль-Хиляль». Сумма сделки составила 60 млн евро.

«Благодарность «Зениту» за всё, что они сделали с моим сыном. Спасибо за всю любовь жителей замечательного города Санкт-Петербурга, за то, что так хорошо поприветствовали моего сына. Это были четыре года большого счастья и достижений. Спасибо! До скорой встречи», — говорится в обращении мамы Малкома, опубликованном в соцсетях на русском языке.

Малком выступал за «Зенит» с августа 2019 года. Будучи игроком петербуржцев, он стал четырёхкратным чемпионом России и четырёхкратным обладателем Суперкубка, а также завоевал Кубок страны.