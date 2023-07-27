Дортмундская «Боруссия» выбрала нового капитана команды 

Стало известно имя нового капитана дортмундской «Боруссии». Им стал полузащитник Эмре Джан. Об этом сообщает пресс-служба «шмелей».

Отметим, что на протяжении пяти лет капитанскую повязку носил хавбек Марко Ройс, однако игрок отказался от этой роли в текущее межсезонье.

Добавим, что Джан выступает за «Боруссию» с 2019 года. В прошедшем сезоне за чёрно-желтых он отыграл 38 матчей, в которых отличился тремя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2026 года. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 14 миллионов евро.