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Ещенко высказался о предстоящем матче «Спартака» с «Краснодаром» в Кубке России

Кубковая игра состоится сегодня, 27 июля, в Краснодаре. 
27 июля 2023 13:32
автор: Глеб Шевяков

Экс-игрок «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России между московским клубом и «Краснодаром».

Отметим, что очная встреча футбольных команд пройдет в четверг, 27 июля, на домашней арене «быков». Начало матча – в 20:00 мск.

«Обе команды претендуют на победу. Погодные условия будут на стороне «Краснодара», так как они более привыкшие. И те, и другие играют с мячом в открытый футбол, поэтому будет много голов», — приводит слова Ещенко «Чемпионат».

Добавим, что по итогам прошедшего сезона «Спартак» завоевал бронзу РПЛ, заняв третье место в турнирной таблице. «Краснодар» расположился на шестой позиции в чемпионате России 2022/2023.

источник: Чемпионат.com
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