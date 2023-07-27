Ещенко высказался о предстоящем матче «Спартака» с «Краснодаром» в Кубке России

Экс-игрок «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о предстоящем матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России между московским клубом и «Краснодаром».

Отметим, что очная встреча футбольных команд пройдет в четверг, 27 июля, на домашней арене «быков». Начало матча – в 20:00 мск.

«Обе команды претендуют на победу. Погодные условия будут на стороне «Краснодара», так как они более привыкшие. И те, и другие играют с мячом в открытый футбол, поэтому будет много голов», — приводит слова Ещенко «Чемпионат».

Добавим, что по итогам прошедшего сезона «Спартак» завоевал бронзу РПЛ, заняв третье место в турнирной таблице. «Краснодар» расположился на шестой позиции в чемпионате России — 2022/2023.